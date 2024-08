Inter, si lavora a oltranza per Palacios. Il punto sulla trattativa

Nonostante le visite mediche completate nella giornata di lunedì 26 agosto, Tomas Palacios non ha ancora firmato il suo contratto con l'Inter. Infatti, restano da risolvere alcuni dettagli a cui i tre club coinvolti stanno lavorando.

Inter-Palacios, il punto sulla trattativa

Questione di dettagli e burocrazia per completare il trasferimento. I tempi per la definizione totale si sono inevitabilmente allungati dato che i club coinvolti nel trasferimento sono tre. Si lavora con ottimismo per la chiusura definitiva.

Gli intermediari che hanno fin qui curato l'operazione sono a lavoro con i dirigenti del Rivadavia per trovare la quadra finale. "Oggi si definisce l'affare Tomas Palacios e si capirà se andrà all'Inter o tornerà all'Independiente" ha detto oggi il presidente del Rivadavia in conferenza stampa.

Lato Inter, l'operazione è già a posto, sulla base di 6 milioni e mezzo più bonus fino a un totale (possibile) di 11 milioni, con il giocatore che firmerà un contratto di cinque anni fino al 30 giugno 2029.