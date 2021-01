Non solo Lautaro Martinez: continuano le prove di rinnovo in casa Inter, con la dirigenza nerazzurra che - oltre ad aver incontrato l'entourage dell'attaccante argentino (QUI I DETTAGLI) - ha pure mosso i primi passi per prolungare il contratto di Alessandro Bastoni.

I nerazzurri hanno già avviato i contatti con l'agente del classe 1999, Bastoni dovrebbe legarsi all'Inter con un contratto quinquennale, che includerà anche un adeguamento dell'ingaggio.