Inter, contatti continui per chiudere Pavard: le cifre

L'Inter vuole chiudere in queste ore l'acquisto di PAvard dal Bayern Monaco

L'Inter continua a lavorare per rinforzare la sua difesa sul mercato. Contatti continui con il Bayern Monaco per chiudere in queste ore l'acquisto di Benjamin Pavard. Si può chiudere forse già nella giornata di domani, lunedì 21 agosto.

Le cifre

L'Inter, per avvicinarsi alla richiesta del Bayern Monaco, attorno ai 30 milioni di euro, ha spostato una parte dei bonus. Ora l'offerta è sui 27 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus. Resta molta fiducia che la trattativa possa andare a buon fine grazie anche al pressing del difensore francese, che vuole l'Inter.

Nella giornata di ieri, l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'esordio nerazzurro a San Siro contro il Monza proprio di Pavard: "In una negoziazione la volontà del giocatore è sempre importante. In questo caso il calciatore ha espresso quella di venire da noi, ed è molto. Chiaramente il Bayern è una società molto ricca, che difficilmente fa a meno dei suoi giocatori di grande qualità e spessore. Pavard lo conosciamo tutti, ha vinto tanto".

Ha poi concluso: "Per dare il giocatore a noi dovrebbe trovarne un altro: si innescano meccanismi di un buco che si crea e deve essere colmato, non solo tecniche ed economiche. Ma la trattativa è ancora aperta, assolutamente".