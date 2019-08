Inter-Manchester United, accordo raggiunto per Lukaku: la trattativa LIVE

19.15 - Note le cifre dell'operazione: al Manchester United andranno 65 milioni di euro come parte fissa, più una serie di bonus facilmente raggiungibili per un totale di 13 milioni. A questo si aggiungerà una percentuale sulla futura rivendita.

19.01 - Intesa raggiunta tra Inter e Manchester United per Lukaku, accordo verbale tra le due società con i nerazzurri che adesso attendono i documenti da firmare per chiudere l'operazione. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, Lukaku dovrebbe arrivare nelle prossime ore in Italia (nella notte o domattina) per sostenere domani le visite mediche;

18.20 - Inter e Manchester United sono sempre più vicine con il passare dei minuti, i nerazzurri continuano ad aspettare in questi minuti una risposta positiva da parte degli inglesi alla nuova offerta presentata per Lukaku. I segnali che arrivano da Londra, sede degli uffici dello United, inducono all'ottimismo.

17.30 - Nuovi e decisivi passi avanti dell'Inter per quanto riguarda l'operazione Lukaku, il club nerazzurro ha infatti presentato un'altra offerta al Manchester United, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 70 milioni più molti bonus, così da avvicinarsi agli 83 richiesti. Si attende adesso una risposta dagli inglesi, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. La società del presidente Zhang conta però stavolta di chiudere il cerchio, grazie anche al lavoro di Federico Pastorello, agente del giocatore, già da due ore negli uffici dello United a Londra. In stand-by invece la Juventus, decisa a non rilanciare senza la cessione di Dybala.