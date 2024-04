Inter, adesso si pensa al futuro: le mosse di mercato

Conquistato il ventesimo scudetto, l'Inter non si ferma e continua la programmazione in vista della prossima stagione. Tra rinnovi e rinforzi in entrata, i nerazzurri vogliono migliorare la squadra da mettere a disposizione di Simone Inzaghi.

Tema rinnovi: i prossimi Lautaro Martinez e Barella

Dopo aver rinnovato i contratti di Henrikh Mkhitaryan (2026), Alessandro Bastoni (2028), Hakan Calhanoglu (2027) e Federico Dimarco (2027), la dirigenza nerazzurra ha in mente i prolungamenti di altri due top, Lautaro Martinez e Nicolò Barella.

Come ammesso anche dal direttore sportivo Piero Ausilio (Qui le sue parole), l'Inter sta lavorando per blindare l'attaccante argentino e l'italiano (entrambi con il contratto in scadenza al 30 giugno 2026). "Vogliamo chiudere il rinnovo di Lautaro entro l'inizio della prossima stagione, vogliamo assolutamente prolungare". Non solo Lautaro, quindi vi do altre notizie... ma vogliamo concludere presto anche il nuovo contratto di Nicolò Barella", ha ammesso il direttore sportivo nerazzurro.

Mercato in entra: Zielinski e Taremi primi colpi

L'Inter si è già mossa per due importanti colpi in entrata. Piotr Zielinski e Mehdi Taremi si trasferiranno in nerazzurro dal prossimo primo luglio, al termine dei rispettivi contratti con Napoli e Porto.

Altri due colpi a parametro zero per Beppe Marotta e Piero Ausilio. Zielinski e Taremi saranno presto due nuovi rinforzi a disposizione di Inzaghi.

Rinnovo anche per Inzaghi

Non solo calciatori, anche Simone Inzaghi è vicino al rinnovo del contratto. L'ex Lazio, arrivato al sesto trofeo contro l'Inter (uno scudetto, 2 Coppa Italia, 3 Supercoppa Italiana), rinnoverà presto il contratto in scadenza nel 2025.

La società nerazzurra sta lavorando per arrivare presto all'annuncio del prolungamento dell'allenatore piacentino.