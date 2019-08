Futuro (ancora) in Spagna per Samuele Longo. L'attaccante classe '92 di proprietà dell'Inter si trasferisce infatti al Deportivo La Coruna.

La scorsa stagione, Longo era stato ceduto in prestito prima all'Huesca e poi - da gennaio - alla Cremonese, club che invece si prepara ad accogliere lo svincolato Bianchetti come rinforzo per la difesa.