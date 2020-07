Inter, nuovi contatti per Kumbulla col Verona

L’Inter non molla Marash Kumbulla. Nonostante la forte concorrenza della Lazio, negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti tra la società nerazzurra e il Verona per il difensore classe 2000, attualmente ai box per via di una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra.

La strategia nerazzurra

Il filo diretto fra i due club non si è mai interrotto e l’operazione per portare Kumbulla a Milano resta ancora molto viva: la strategia del club nerazzurro è quella di provare a trovare ora una quadratura per l’affare, per poi definire l’operazione anche a settembre, senza particolare fretta da parte di nessuno.

Kumbulla-Inter: c’è già una base d’intesa

Tra Kumbulla e l’Inter invece la base d’intesa è già stata raggiunta: il difensore classe 2000 potrebbe rinforzare la difesa di Conte in una stagione, la prossima, che sarà molto compressa causa Europei e partenza ritardata del campionato. Importantissimo dunque avere una rosa di livello per favorire le rotazioni nei vari ruoli.

Juve in seconda fila al momento