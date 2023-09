Inter, Klaassen è arrivato a Milano: iniziate le visite d'idoneità | FOTO e VIDEO

Klaassen è arrivato a Milano. Il centrocampista olandese vestirà la maglia dell'Inter. Klaassen infatti firmerà un biennale con il club nerazzurro.

Inter, ecco Klaassen: il centrocampista è a Milano

Davy Klaassen è arrivato a Milano nella mattina di venerdì 1 settembre. Dopo l'arrivo di Pavard l'Inter non vuole fermarsi sul mercato. Il centrocampista firmerà un biennale con il club nerazzurro ed è stato liberato a parametro zero dall'Ajax, dato il rapporto degli agenti con la società e quello che il giocatore ha fatto con la squadra olandese. Già al via le visite mediche per il giocatore.

Inter, visite d'idoneità per Klaassen

Il centrocampista ormai ex Ajax ha iniziato pochi minuti fa le visite di idoneità con l'Inter. Poi sarà il momento della firma sul contratto biennale con il club nerazzurro e, infine, dell'ufficialità.