Inter, il grande sogno è Luka Modric

Preso Sime Vrsaljko per la fascia, l'Inter può ora concentrarsi sull'altra priorità di mercato: il centrocampo. E il grande sogno della società nerazzurra è Luka Modric. Operazione difficile, certo, ma in questa fase l'Inter vuole provarci fino in fondo.

Ci sono già stati dei primi contatti con gli agenti del centrocampista del Real Madrid, che avrebbe aperto qualche spiraglio a questa possibilità. Anche perché all'Inter, con l'arrivo di Vrsaljko, sono diventati tre i croati in rosa, considerando la presenza di Brozovic e Perisic.

Con loro Modric ha condiviso l'esperienza Mondiale e, proprio nel mese vissuto in Russia, ha parlato di questa possibilità con i suoi compagni di Nazionale.

Questo il motivo per cui l'Inter non ha ancora chiuso per Vidal, pur sapendo che ci sarebbe la possibilità di prenderlo dal Bayern Monaco a condizioni abbastanza favorevoli: 18/19 milioni tra prestito e diritto di riscatto.

Vidal è un campione, certo. Ma Luka Modric è sicuramente tra i più grandi centrocampisti al mondo, non a caso miglior calciatore dell'ultimo Mondiale in Russia. E finché l'Inter potrà cullare questo sogno, proverà fino in fondo a regalare a Luciano Spalletti quello che sarebbe un grandissimo colpo per il centrocampo.

Dopo aver trovato qualche spiraglio nei primi contatti con gli agenti, nelle prossime ore i nerazzurri proveranno a vedere se ci saranno margini per portare avanti la trattativa concretamente. Se nelle prossime ore, o al massimo tra qualche giorno, dovesse capire che si tratta di un'operazione impossibile, allora l'Inter chiuderà definitivamente per Vidal. Altrimenti, dopo CR7 alla Juventus, saranno i nerazzurri a provare il grande colpo dal Real Madrid.