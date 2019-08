Icardi, si riapre il dialogo tra Wanda e l'Inter per trovare una soluzione

Primo segnale di apertura: Mauro Icardi sta iniziando a pensare alle offerte che lo porterebbero lontano dall'Inter. La grande novità è un incontro tra Wanda Nara e la dirigenza nerazzurra: l'Inter, pur di facilitare l'uscita dell'argentino, si sarebbe mostrata disponibile a prolungare di un anno il contratto del giocatore così da aprire alla formula del prestito, ma solo per alcune destinazioni.

Oggi, poi, Marotta e il Monaco si sono incontrati nel Principato: è stato trovato un accordo di massima tra le due società qualora l'argentino scegliesse quell'opzione. L'Atletico ha invece presentato un sondaggio. Alla finestra c'è sempre il Napoli, a cui però non ha mandato segnali di apertura, come per le altre due squadre. La preferenza andrebbe sempre per la Juventus, che resta sempre sullo sfondo e non si è mai mossa in maniera ufficiale.