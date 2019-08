Inter-Fiorentina, domani incontro per lo scambio tra Dalbert e Biraghi

Inter e Fiorentina cercano l’accordo per lo scambio tra Biraghi e Dalbert. Domani ci sarà l’incontro tra le due società. Pradè sarà a Milano e cercherà di definire l’operazione, forte della possibilità di convincere Dalbert di trasferirsi a Firenze. Per questo il dirigente viola parlerà con il giocatore per convincerlo del progetto viola. Il calciatore brasiliano aveva come alternativa il ritorno a Nizza, ma non c’è stato l'accordo tra il club francese e l’Inter. Lo scambio di prestiti con Biraghi invece fa contenti entrambi. Domani previsto l'incontro tra le parti per trovare l'intesa.