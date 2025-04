Le probabili scelte di Inzaghi in vista della sfida contro il Bologna, valida per la 33esima giornata di Serie A.

L’Inter mette nel mirino il Bologna dopo aver superato l’ostacolo Bayern Monaco e aver guadagnato l’accesso alle semifinali di UEFA Champions League.

L’attenzione dei ragazzi di Inzaghi si sposta, quindi, sullo stadio “Dall’Ara”, e più in particolare al duello per lo scudetto contro il Napoli.

Tra rotazioni e infortuni, l’ex allenatore della Lazio dovrà saper girare al meglio la rosa per avere tutti al 100 per cento.

Di seguito le probabili scelte di Simone Inzaghi.

Inter, la probabile formazione contro il Bologna

Inzaghi dovrebbe proporre un 3-5-2 con Bisseck al posto di Pavard. Nel resto dell’undici titolare l’unica novità dovrebbe essere la presenza di Correa, al posto dell’infortunato Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro

Dove vederla in tv

La sfida tra Bologna e Inter, valida per la 33esima giornata di Serie A, è in programma alle ore 18:00 allo stadio Dall’Ara di Bologna.

Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport 251 e in streaming su DAZN e NOW TV.