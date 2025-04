Bologna, la probabile formazione contro l’Inter

La probabile formazione e le possibili scelte di Vincenzo Italiano per la gara tra Bologna e Inter, valida per la 33esima giornata di Serie A

Continua la 33esima giornata di campionato, che ha visto il Como trionfare sul campo del Lecce e il Napoli vincere contro il Monza.

Agli azzurri dovrà rispondere l’Inter, che contro il Bologna cercherà di tornare a +3 dalla squadra di Conte, al momento a pari merito.

Dall’altra parte gli uomini di Italiano cercano una vittoria fondamentale per la corsa alla prossima Champions League. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, infatti, il Bologna è scivolato al quinto posto dietro alla Juventus.

Di seguito la probabile formazione schierata da Vincenzo Italiano per la gara contro l’Inter.

La probabile formazione del Bologna contro l’Inter

Tra i pali ancora spazio a Ravaglia, al posto dell’infortunato Skorupski. Italiano va verso la conferma della coppia Beukema-Lucumì al centro della difesa, con Holm a destra e Miranda a sinistra. Può tornare titolare Aebischer per affiancare Freuler a centrocampo, mentre sulla trequarti Italiano può puntare su Orsolini, Odgaard e Ndoye, a supporto di Dallinga come unico attaccante.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Italiano

Dove vedere Bologna-Inter in tv e in streaming

La partita tra Bologna e Inter, prevista per domenica 20 aprile alle ore 18:00, si giocherà allo stadio Dall’Ara.

Il match sarà visibile tramite abbonamento a DAZN oppure su Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Anche in streaming si potrà vedere la gara su DAZN e Sky Go, oltre a NOW.