Inter-Fiorentina, è fatta per lo scambio Dalbert-Biraghi: i dettagli

Aggiornamento 19: 55 - Nella giornata di domani Dalbert sosterrà le visite mediche con la Fiorentina prima di firmare il contratto che lo legherà alla società viola.

Stretta di mano arrivata, accordo raggiunto tra Inter e Fiorentina per quanto riguarda lo scambio Dalbert-Biraghi. Il brasiliano passa ai viola con la formula del prestito secco, mentre l'esterno italiano si trasferisce ai nerazzurri in prestito con diritto di riscatto fissato a dodici milioni di euro. Domani sera l'arrivo a Milano di Biraghi, con le visite mediche previste per giovedì mattina. Percorso inverso per Dalbert, atteso in queste ore a Firenze.