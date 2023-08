Inter, interesse concreto dell'OM per Correa

L'OM su Correa: Sanchez aspetta solo il via libera per tornare

L'Olympique Marsiglia ha mostrato un interesse concreto nei confronti di Joaquìn Correa, attaccante dell'Inter.

I francesi tengono quindi gli occhi aperti sul futuro del calciatore argentino, che potrebbe lasciare il nerazzurro in estate.

Interesse concreto dell'Olympique Marsiglia per Joaquìn Correa

Al momento gli unici contatti sono stati quelli fra l'OM e l'agente del calciatore: ancora nulla fra le due società. Sul piatto anche l'interesse del Cagliari, ma il giocatore al momento preferirebbe altre destinazioni. In caso di partenza di Correa, l'Inter sarebbe pronta a riaccogliere un altro sudamericano, Alexis Sanchez, che sta solo aspettando il via libera per tornare a Milano.

Il Marsiglia ha cambiato in estate l'allenatore, passando da Igor Tudor allo spagnolo Marcelino Garcia Toral, ex Valencia. Sono arrivati Aubameyang e Ndiaye, rispettivamente da Chelsea e Sheffield United. Non disputerà la prossima Champions, visto che è stato eliminato al terzo turno preliminare dai greci del Panathinaikos, in una serie finale di calci di rigore che ha visto protagonista l'ex Benevento Brignoli.

Correa era arrivato all'Inter dalla Lazio nell'estate del 2021, anche in virtù della stima reciproca che lo lega a Simone Inzaghi, suo allenatore anche in biancoceleste. L'argentino ha disputato con la maglia nerazzurra un totale di 77 partite fra tutte le competizioni, segnando 10 gol e servendo 5 assist.