What’s My Destiny Bryan Mbeumo: gol e qualità per il Brentford

18 gol e 6 assist (finora) per Bryan Mbeumo. Dietro di lui solo Salah, Isak e Haaland.

Salah, Isak, Haaland e… Bryan Mbeumo. Dietro quei tre mostri sacri vi aspettavate gente come Son, Nunez e Zirkzee? Anche noi, ma tra le fila del Brentford c’è spazio anche per l’attaccante camerunese che attualmente ha un bottino di 18 reti in Premier League. Niente male considerando l’agguerrita concorrenza che c’è in campionato. La ciliegina sulla torta sono anche i 6 assist vincenti forniti ai propri compagni che hanno portato la squadra a una salvezza tranquilla.

Ma chi è Bryan Mbeumo? Nato in Francia, precisamente nella meravigliosa Avallon, ma naturalizzato camerunese ormai da qualche anno viste anche le numerose presenze con la nazionale africana. Di ruolo ala destra, ma il suo vero punto di forza è la duttilità visto che è capace di travestirsi bene anche nei panni del trequartista. Mancino naturale, rapido, tecnico e una buona abilità anche nei calci piazzati. Thomas Frank, allenatore del Brentoford, stravede per lui.

Dal 2013 al 2016 nelle giovanili del Troyes, poi qualche anno dopo l’esordio in Ligue 1. Dopo essersi messo in mostra, Mbeumo si trasferisce al Brentford per circa 6 milioni di euro. La prima volta lontano dalla sua Francia poteva portare sicuramente a risultati non subito positivi, ma l’impatto col calcio inglese è stato devastante visto che alla prima stagione le Bees totalizza ben 16 reti.

Il percorso di Mbeumo è stato spesso costante con il Brentford. L’immagine profilo che ha su Instagram con lui rappresentato all’interno della Medical Machine ci offre una spiegazione al riguardo. Di cosa stiamo parlando? Chi è appassionato del mondo Dragon Ball conosce sicuramente la vasca di rianimazione che è in grado di curare un’elevata tipologia di ferite. Le sue sono “ferite” di battaglia, di uno che ha fatto tanti sacrifici per arrivare a questi livelli e che giorno dopo giorno cerca sempre di migliorarsi attraverso la cultura del lavoro.

Brentford salvo grazie alla forza del collettivo

Se il Brentford ha centrato la sua quarta salvezza consecutiva lo deve non solo ai gol di Mbeumo, ma anche a un collettivo che ha saputo regalare belle soddisfazioni ai tifosi. Dai 16 gol di Yoane Wissa ai 7 di Kevin Schade, un mix che ha portato la squadra a ottenere attualmente 46 punti. La zona Europa è molto difficile da centrare, ma l’obiettivo di squadra e società è sicuramente quello di migliorare sempre di più la classifica.

Le vittime illustri non sono di certo mancate nel corso della stagione: la vittoria per 4-2 contro il Newcastle, il pareggio casalingo per 2-2 contro il Manchester City e i doppi pareggi contro Chelsea e Arsenal. Insomma, una mina vagante che spesso e volentieri è stata scomoda per chiunque, soprattutto quando bisogna scendere in campo nel caloroso impianto del Community Stadium. Una squadra che tra le tante particolarità ha anche quella di avere all’interno numerosi calciatori che sono passati dalla nostra Serie A: dall’ex Samp Mikkel Damsgaard a Michael Kayode, fino all’infortunato Aaron Hickey che per due stagioni ha indossato la maglia del Bologna.

Il percorso con la Francia e la scelta Camerun

Mbeumo, dopo aver giocato con l’U17 e l’U20 della Francia, ha avuto modo anche di disputare qualche partita con l’U21 all’epoca guidata da Sylvain Ripoll. Non era un titolare inamovibile, ma all’interno di quella squadra che sfiorò il titolo europeo figurava gente del calibro di Upamecano, Konaté, Ndicka, Fofana, Guendouzi, Camavinga, Diaby e Marcus Thuram.

Concorrenza vasta, se non di più, ecco anche perché Mbeumo ha deciso di giocare con la nazionale del Camerun ormai dal 2022. Ciò nonostante, però, l’obiettivo di Mbeumo è quello di continuare a crescere sempre di più. Perché a 25 anni non si è mai troppo “vecchi” per centrare i propri traguardi, anzi. Perché il suo amato Goku ha ispirato generazioni diverse, e sarà proprio questo uno degli obiettivi di Bryan Mbeumo.

A cura di Gerardo Guariglia