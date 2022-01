Inter, ufficializzato il prestito di Colidio al Tigre

Nel giorno del suo compleanno, Facundo Colidio torna in Argentina. Il giovane attaccante di proprietà dell'Inter passa al Tigre con la formula del prestito per un anno.

Il comunicato

"FC Internazionale Milano comunica il trasferimento del calciatore Facundo Colidio al Club Atletico Tigre: l'attaccante argentino viene ceduto a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2022", questo il comunicato del club nerazzurro. Il classe 2000 era stato acquistato nel 2017 dal Boca Juniors ed è reduce dall'esperienza in prestito al Sint-Truiden. In Belgio ha collezionato 46 presenze e 3 gol in due stagioni, e ha giocato anche da centrocampista. Dopo il ritiro prestagionale agli ordini di Inzaghi, l'argentino non è stato inserito nella lista dei 25 per la Serie A dalla società nerazzurra. Adesso, una nuova esperienza in patria, nel club di Rafaela neopromosso nella Liga Profesional.