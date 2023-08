Inter, nuovo sondaggio per Chalobah del Chelsea: la situazione

Dopo aver chiuso diversi colpi in entrata, ma anche in uscita, l'Inter continua a muoversi sul mercato in vista della nuova stagione. In particolare resta il dubbio su quale attaccante affiancherà Lautaro Martinez, ma anche in difesa potrebbero esserci dei trasferimenti importanti. Infatti, mentre la cessione di Gosens all'Union Berlino può sbloccare la trattativa per Carlos Augusto, un altro nome per il reparto arretrato è quello di Trevoh Chalobah.

Inter, torna in auge Trevoh Chalobah

I nerazzurri hanno sondato di nuovo il giovane difensore centrale, rimasto sempre al Chelsea dopo essere cresciuto nel settore giovanile dei Blues. La richiesta del club londinese per cederlo ammonta a 25 milioni.

Nell'ultima stagione il Chelsea ha impiegato regolarmente Chalobah. L'inglese ha infatti collezionato 34 presenze complessive tra Premier League, Champions League, FA Cup, EFL Cup e Premier League 2, senza però riuscire a realizzare né gol né assist.