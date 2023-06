Inter, non solo l'Al-Nassr su Brozovic: c'è anche il Barcellona

Il futuro di Marcelo Brozovic è sempre più lontano dall'Inter. Sul centrocampista croato c'è l'Al-Nassr, che ha già recapitato diverse offerte ai nerazzurri, ma anche il Barcellona.

Se il club saudita è arrivato verbalmente ad offrire 18 milioni all'Inter, che però vorrebbe un ultimo sforzo per arrivare a 20, i blaugrana non hanno ancora fatto offerte ufficiali.

La società catalana sarebbe pronta a pareggiare la somma dell'Al-Nassr oltre ad offrire al giocatore un contratto di tre anni a 7 milioni a stagione. In Arabia Saudita lo stiopendio sarebbe ancora più alto e ora tutto dipenderà dalla volontà del giocatore nelle prossime ore.

La cessione è comunque in arrivo e aprirebbe uno slot per il centrocampo per la pista che porta a Davide Frattesi del Sassuolo, sui cui l'Inter preparerà l'assalto finale dopo la cessione di Brozovic.