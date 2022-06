Inter, Ausilio è a Londra. Ma niente appuntamenti per Lukaku

Piero Ausilio è stato segnalato a Londra per vari appuntamenti di mercato organizzati con club e agenti. In programma, però, per il direttore sportivo nerazzurro, non c'è nessun incontro con il Chelsea per discutere di Romelu Lukaku.

Quella del belga è una situazione che lo stesso giocatore sta seguendo in prima persona, insieme al nuovo proprietario dei Blues Todd Boehly. Al momento, non ci sono ancora contatti tra Chelsea e Inter per discutere della possibile operazione che riporterebbe Lukaku in Italia dopo un anno a Stamford Bridge. Alle 23:00, durante Calciomercato - l'Originale, nuovi dettagli e aggiornamenti sul blitz londinese di Piero Ausilio.

I numeri di Lukaku al Chelsea

In una stagione al Chelsea, Lukaku ha messo insieme 44 presenze e 15 gol fra tutte le competizioni, ovvero Premier League, FA Cup, Champions League, Mondiale per Club e EFL Cup. Ha anche conquistato un titolo, il Mondiale per Club vinto in finale contro il Palmeiras, mentre il suo Chelsea ha perso le finali di EFL e FA Cup, entrambe ai calci di rigore contro il Liverpool. In Champions League, i Blues non sono stati in grado di ripetersi dopo il successo della stagione 2020-2021, e sono stati eliminati ai quarti di finale dal Real Madrid ai tempi supplementari.