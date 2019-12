Milan-Ibra, manca solo l’ufficialità. Arrivo previsto il 2 gennaio

Contatti continui e un lavoro senza sosta per sistemare gli ultimissimi dettagli, ultimo passo prima di poter nuovamente riabbracciare lo svedese. Dopo aver ottenuto il “sì ” di Zlatan Ibrahimovic nella giornata di giovedì, il Milan e l’entourage del giocatore sono al lavoro per raggiungere la definitiva fumata bianca.

In Italia il 2 gennaio

Attesa dunque solo l’ufficialità del ritorno dello svedese, con l’arrivo in Italia di Ibra - che firmerà un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo legata al verificarsi di determinate condizioni - previsto per il 2 gennaio 2020 e non invece per il 30 dicembre come si pensava in un primo momento.

La nuova sfida di Ibra