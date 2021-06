Calhanoglu all'Inter è ufficiale: "Qui per vincere lo scudetto"

“Essere qui è una grande cosa, l'Inter è una grande squadra: sono molto contento e felice. Devo aspettare venti giorni, ora vado in vacanza: ho grandi sensazioni, vogliamo vincere lo scudetto anche quest'anno”, sono queste le prime parole rilasciate da Calhanoglu a Inter Tv dopo l’ufficialità del trasferimento in nerazzurro.

Il turco ha poi aggiunto: “Il primo anno è stato difficile per me perché non parlavo la lingua italiana e non conoscevo la città. Nell’ultimo anno ho giocato molto meglio con Pioli, ero nel mio ruolo che mi piace e quest’anno secondo me devo fare lo stesso. Inzaghi? Ci ho già parlato, conosco il suo sistema, mi piace molto, ho sentito molte cose belle", le sue parole.

Calhanoglu all'Inter: è ufficiale

L'ufficialità è finalmente arrivata: Hakan Calhangolu è stato ufficializzato come nuovo giocatore dell'Inter. Oggi il turco ha svolto a Milano le visite mediche e messo la firma sul contratto e solamente nel tardo pomeriggio è arrivata l'ufficializzazione da parte dell'Inter.

Il comunicato dell'Inter

"FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Hakan Çalhanoğlu: il centrocampista classe 1994 ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2024", si legge sul sito nerazzurro.

Hakan Calhanoglu è quindi il primo acquisto ufficiale dell'Inter in vista della prossima stagione, dopo l'annuncio di Simone Inzaghi come nuovo allenatore del club.