Milan-Guirassy, nuovi contatti: clausola e valutazioni, la situazione

Il Milan è molto attivo sul mercato e continua a lavorare per milgiorare l'attacco: il principale obiettivo è Serhou Guirassy. Sono previsti nuovi contatti tra i rossoneri e lo Stoccarda per il classe 1996, anche se nelle ultime ore il club rossonero sta facendo varie valutazioni.

Milan, nuovi contatti per Guirassy

Serhou Guirassy è da mesi in cima alla lista dei desideri del Milan. Il classe 1996, che sta vivendo una grandissima stagione con lo Stoccarda con 17 gol in 14 partite di Bundesliga, ha su di sè l'attenzione di vari club internazionali.

I rossoneri hanno in programma nuovi contatti con lo Stoccarda entro la fine della settimana. Il giocatore, francese naturalizzato guineano, è in possesso di doppio passaporto, risultando così comunicario. Nonostante ciò, Guirassy prenderà parte alla Coppa d'Africa, e questo ha fatto sviluppare delle riflessioni al club rossonero, che vedrà partire per la competizione anche Bennacer e Chukwueze.

I dettagli della trattativa

Come è noto, Serhou Guirassy ha una clausola di risoluzione pari a 17,5 milioni di euro. Il Milan sta lavorando per ottenere un pagamento rateizzato (magari aumentando leggermente la cifra prevista per il club tedesco). Sul giocatore attualmente ci sono varie squadre, e lo stesso Guirassy sta aspettand oper decidere. Considerando anche le buone prestazioni da parte di Jovic nell'ultimo periodo, alla fine il Milan potrebbe decidere di non andare sull'attaccante per gennaio. Tutto, al momento, è in fase di sviluppo