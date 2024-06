La Juve ha bloccato Greenwood: accordo col giocatore, si tratta con lo United

In queste ultime ore, la Juventus sta dando una forte accelerata al mercato in entrata. Il club bianconero è sempre più vicino al secondo acquisto dell'estate (dopo Di Gregorio), quello di Douglas Luiz, in un affare che comprenderà anche Iling Junior e McKennie.

La Juventus, che nella prossima stagione tornerà a disputare la Champions League dopo un anno di assenza, pensa però a rinforzarsi anche in attacco, e non solo a centrocampo. Un nome forte è quello di un altro calciatore della Premier League, Mason Greenwood del Manchester United.

Juventus su Greenwood: la situazione

L'esterno classe 2001 ha trascorso gli ultimi mesi in prestito in Spagna, al Getafe, dove ha messo insieme 36 presenze, segnando 10 gol e servendo 6 assist fra Liga e Copa del Rey.

La richiesta dei Red Devils è molto alta: si parte da 50 milioni di valutazione del cartellino. Però in queste ore ci sono stati nuovi contatti con l'entourage del calciatore, che ha dato priorità proprio alla Juventus. I bianconeri hanno bloccato il giocatore, con cui hanno raggiunto un accordo, e contano di poter definire l'affare nelle prossime settimane impostando la trattativa su una base fissa di 30 milioni, a cui andrebbero aggiunti dei bonus. Il tutto però solo dopo un'uscita: quella di Federico Chiesa o quella di Matias Soulè, che interessano entrambi alla Roma.