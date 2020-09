Badelj dalla Lazio, Goldaniga dal Sassuolo, Melegoni dall'Atalanta, Caso dall'Arezzo e l'ufficialità dell'arrivo di Zajc dal Fenerbahce.

Una domenica da protagonista sul mercato per il Genoa che comunque non intende fermarsi.

Il club rossoblù, infatti, ci riproverà per Pjaca (giocatore già corteggiato da tempo) con la Juventus, conta di chiudere a breve per Karsdorp e c'è fiducia anche per l'arrivo di Juan Jesus.

Non solo, resta sempre caldo l'asse col Verona per lo scambio Favilli-Stepinski.