Empoli, la probabile formazione contro il Bologna

Le possibili scelte di Roberto D’Aversa in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Bologna

L’Empoli di Roberto D’Aversa è pronto a sfidare il Bologna di Vincenzo Italiano nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

La gara d’andata, giocata allo stadio Castellani, è terminata 3-0 in favore dei rossoblù grazie ai gol di Orsolini e la doppietta di Dallinga.

L’Empoli di D’Aversa è reduce dal pareggio, per 2-2, arrivato contro il Venezia. Mentre il Bologna di Italiano, nell’ultimo turno di campionato, ha superato l’Inter sul punteggio di 1-0.

Ecco dunque le possibili scelte di Roberto D’Aversa.

D’Aversa conferma alcuni degli uomini che hanno giocato contro il Venezia. Vasquez, Goglichidze e Marianucci vanno verso la conferma, mentre a completare la difesa a tre può tornare De Sciglio. A centrocampo l’allenatore azzurro schiererà probabilmente Ebuehi e Pezzella sugli esterni, con Henderson e Grassi in mezzo. Cacace e Anjorin possono partire titolari sulla trequarti, alle spalle di Sebastiano Esposito, che va verso la titolarità.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Ebuehi, Henderson, Grassi, Pezzella; Anjorin, Cacace; Seb. Esposito. Allenatore: D’Aversa.

Dove guardare Bologna-Empoli in tv e in streaming

La gara tra Bologna ed Empoli, in programma giovedì 24 aprile alle 21 e valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta tv su Italia Uno. Inoltre, sarà possibile guardare il match in streaming su Infinity o attraverso l’app di Mediaset Play.