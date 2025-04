Tutte le informazioni sui biglietti per la finale di Coppa Italia 2025, in programma il 14 maggio: quando escono e come acquistarli

La Coppa Italia sta entrando sempre più nel vivo, e si avvicina alla sua conclusione. La vittoria del Milan nel derby della Madonnina ha decretato la prima finalista: i rossoneri proveranno a conquistare il secondo trofeo stagionale.

Con la semifinale tra Bologna ed Empoli, poi, si stabilirà anche l’avversario della squadra di Conceição: i rossoblù partono dal vantaggio per 3-0 dell’andata.

La finale di Coppa Italia 2025 è in programma il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Di seguito tutte le informazioni sui biglietti per la finalissima: quando escono, dove e come acquistarli.

Quando escono i biglietti per la finale di Coppa Italia 2025

Il Milan ha sconfitto l’Inter grazie alla doppietta di Jovic e alla rete di Reijnders. I rossoneri attendono dunque l’esito di Bologna-Empoli per conoscere l’avversario nella finalissima dello stadio Olimpico. Una volta conclusa anche la seconda semifinale, saranno disponibili i biglietti per la finale.

Sarà infatti necessario conoscere la seconda finalista, e nei giorni successivi alla partita tra la squadra di Italiano e quella di D’Aversa sarà possibile acquistare i biglietti: il match è in programma per giovedì 24 aprile alle 21.

Dove acquistare i biglietti

I biglietti per la finale di Coppa Italia 2025 si potranno acquistare sul sito ufficiale di Vivaticket, e nei punti vendita in giro per l’Italia. Ci saranno diverse fasi di vendita, anche a seconda delle due squadre: si partirà con la prevendita per gli abbonati, per poi passare a chi possiede varie card o ha sottoscritto servizi.

Infine, dopo le diverse fasi, comincerà la vendita libera: i tifosi potranno così acquistare i biglietti per la finale di Coppa Italia 2025.