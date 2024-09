Galatasaray, se salta Zalewski la soluzione last minute è Mario Rui

Il club turco pensa a Mario Rui se non dovesse trovare l'accordo per Zalewski

Il Galatasaray è alla ricerca di un esterno per rinforzare la propria fascia sinistra e sta trattando con la Roma per acquistare Nicola Zalewski. Nella serata di oggi, mercoledì 11 settembre, si deciderà il futuro del classe 2002 e, nel caso in cui non si dovesse trovare un accordo, il club turco ha già individuato un possibile sostituto last minute: Mario Rui del Napoli.

Galatasaray, l'alternativa a Nicola Zalewski è Mario Rui

Nel corso della giornata, il Galatasaray ha incontrato la Roma nella Capitale italiana. Il club turco è ancora al lavoro per trovare un'intesa con la società giallorossa e con Zalewski.

Nelle prossime ore si prenderà una decisione definitiva circa il futuro dell'esterno polacco classe 2002 (clicca qui per i dettagli).

In attesa di scoprire cosa accadrà, il Galatasaray pensa già a una possibile alternativa: Mario Rui. Il terzino portoghese del Napoli può diventare una buona soluzione last minute per il club turco.