Milan, Gabbia a un passo dal Villarreal: i dettagli

Il mercato del Milan continua a essere molto caldo: oltre ai nomi in entrata, i rossoneri lavorano anche sulle uscite.

Milan, Gabbia a un passo dal passaggio al Villarreal

Matteo Gabbia dovrebbe presto partire dagli Stati Uniti per iniziare la sua nuova avventura col Villarreal. Il suo passaggio al club spagnolo rende imminente la quadratura per il trasferimento di Chukwueze al Milan. Lunedì è prevista l'intesa finale tra le parti.

Gabbia si trasferirà in Spagna con la formula del prestito secco. Come raccontato ieri (venerdì 21 luglio), il Villarreal spingeva per avere il difensore per dare il definitivo via libera per Chukwueze.

Milan sempre deciso per Musah

Tornando infine al mercato in entrata, il Milan è sempre deciso ad andare avanti per Yunus Musah, centrocampista di proprietà del Valencia. I rossoneri, però, prima vogliono chiudere delle uscite.