Milan già fuori dalla lotta Champions? La situazione

La situazione del Milan nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League: cosa serve ai rossoneri.

La sconfitta contro il Bologna complica i piani del Milan nella corsa al quarto posto, l’ultimo valido per la qualificazione alla prossima Champions League.

Con 41 punti in classifica e 12 partite ancora da giocare, i rossoneri dovrebbero praticamente vincerle tutte per essere certi di raggiungere quota 77, una soglia che in passato non sempre ha garantito l’accesso alla massima competizione europea.

Negli ultimi anni, il quarto posto si è attestato su numeri variabili: l’Atalanta nel 2023/24 ha chiuso a 69 punti (ma il Bologna è arrivato quinto con 68), la Juventus nel 2022/23 ha ottenuto 72 punti (ma con la penalizzazione di 10 punti, il Milan è andato in Champions con 70), mentre nel 2020/21 la soglia si è alzata fino a 78, con il Napoli clamorosamente escluso nonostante i suoi 77 punti.

L’attuale scenario vede il Milan obbligato a un percorso netto o quasi, considerando anche un calendario tutt’altro che agevole. Gli uomini di Conceicao dovranno affrontare Lazio, Napoli e Atalanta, oltre a Fiorentina, Bologna e Roma: ad eccezione dei giallorossi, tutte squadre attualmente sopra i rossoneri in classifica. Un’impresa che si annuncia difficilissima.

Il dato sulle sconfitte

A complicare ulteriormente la situazione c’è il dato delle sconfitte consecutive: il Milan non perdeva due partite di fila in campionato da oltre un anno, precisamente dal gennaio 2023, quando addirittura incassò tre ko consecutivi contro Lazio (4-0), Sassuolo (2-5) e Inter (1-0). Un momento nero che costò caro ai rossoneri, e che ora rischia di ripetersi nel peggior momento possibile.

La corsa Champions per il Milan è diventata un’autentica scalata. Servirà un’impresa, ma soprattutto una reazione immediata per non vedere sfumare l’obiettivo più importante della stagione.