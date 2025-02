Bologna, Italiano: “Ho detto ai ragazzi di giocare con lo spirito da Champions”

Le parole dell’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, nella consueta intervista post partita dopo la gara contro il Milan

Al Dall’Ara è andata in scena la gara tra il Bologna di Italiano e il Milan di Conceicao, recupero della 9ª giornata di questa Serie A.

I rossoneri arrivavano alla gara dopo la sconfitta dello scorso weekend contro il Torino di Vanoli per 2-1.

I rossoblù, invece, arrivavano alla gara dopo la sconfitta contro il Parma di Cristian Chivu lo scorso weekend per 2-1. Sconfitta che ha interrotto una striscia di sette risultati utili consecutivi.

Alla fine la gara l’hanno vinta gli uomini di Italiano per 2-1. Nel post partita Vincenzo Italiano ha commentato la prova del suo Bologna contro il Milan ai microfoni di DAZN.

Bologna, Italiano: “Abbiamo la capacità di non mollare mai”

Italiano ha cominciato l’intervista post partita commentando la gara: “Abbiamo giocato secondo me bene e abbiamo creato occasioni contro una delle squadre più veloci del mondo che può farti male in qualsiasi momento. Sono stati bravi i ragazzi per la loro capacità di non uscire dalle partite e tenerle vive. Soprattutto in casa abbiamo questa capacità di non mollare. Prendiamo questi 3 punti e li aggiungiamo a una classifica che era già importante“.

L’allenatore del Bologna ha poi continuato: “Ho cercato di tenere il più possibile la squadra così. Giochiamo già domenica alle 15, quindi abbiamo poco tempo per recuperare. Quando ho visto che calavamo di intensità Cambiaghi, Odgaard e Dominguez ci hanno dato linfa nuova. Quando si riesce a subentrare così si vedono i risultati, dipende dall’atteggiamento e dalla voglia“.

“Atteggiamento da Champions”: le parole di Italiano

L’ex Fiorentina si è anche soffermato sul discorso fatto negli spogliatoi: “Prima di uscire e andare in campo, nello spogliatoio ho detto ai ragazzi che questa partita era dal ritmo da Champions e dovevamo affrontarla con quello spirito. Contro squadre come questa l’atteggiamento deve essere quello. Sono contento di aver recuperato Ferguson e Orsolini, ma vi lascio immaginare come sarà difficile averli al 100% domenica. Quando abbiamo cambi però abbiamo la possibilità di dormire sereni, perché schiereremo ancora un unici all’altezza“.

Italiano ha poi concluso l’intervista: “Mi hanno raccontato che qui il Milan veniva spesso a vincere, ma oggi siamo riusciti noi a ribaltarla. Il Milan è una grande squadra, quindi va dato merito ai ragazzi“.