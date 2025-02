Conceiçao peggio di Fonseca nelle prime 15 partite al Milan: il confronto

Sconfitta dei rossoneri in campionato dopo l’eliminazione in Champions: il confronto con il predecessore

Dopo l’eliminazione ai playoff di Champions League arrivata in settimana contro il Feyenoord, in campionato il Milan non riesce a reagire, ed esce sconfitto contro il Torino.

L’autorete di Thiaw e un gol di Gineitis condannano i rossoneri, che hanno sbagliato un rigore con Pulisic (di Reijnders la rete del definitivo 2-1). Al termine della partita è scoppiata la contestazione nel settore ospiti.

Attualmente, il Milan si trova a sei punti dalla Lazio quarta (con i biancocelesti che hanno una partita in più), a cinque dalla Juventus, con lo stesso numero di partite, e la Roma che, se dovesse conquistare una vittoria contro il Monza, si troverebbe un punto dietro.

Il confronto tra Conceiçao e Fonseca

Nelle prime quindici partite dell’era Conceiçao sono arrivate otto vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte, contro Juventus, Dinamo Zagabria, Feyenoord e Torino.

In questi risultati sono inclusi la vittoria della Supercoppa Italiana a inizio gennaio e l’eliminazione dalla Champions League.

Un totale di 27 punti, con una media pari a 1,8. Inferiore a quella di Fonseca, nelle ultime quindici partite.

Infatti, in queste erano arrivate nove vittorie, quattro pareggi e solo due sconfitte, contro Atalanta e Napoli. Un totale di 31 punti (2.06 di media)