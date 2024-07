Milan, attesa per la risposta definitiva di Fofana

Non solo le trattative per portare un attaccante a Paulo Fonseca (clicca qui per leggere le ultime), ma il Milan sta lavorando anche per un innesto a centrocampo. La priorià è Youssouf Fofana del Monaco.

Il Milan attende Fofana: il punto

Il Milan è in attesa della risposta definitva da parte del giocatore che si è voluto prendere del tempo in quanto impegnato con la Francia a Euro2024.

Con l'eliminazione in semifinale contro la Spagna, il sì del giocatore potrebbe arrivare a breve ma le richieste da parte del Monaco sono alte.

Il Milan aspetta la risposta del giocatore e poi andrà a trattare con il Monaco per chiudere l'operazione e consegnare a Fonseca il nuovo centrocampista rossonero.

Anche Rabiot dovrà decidere cosa fare del suo futuro, se decidere di trattare con la Juventus per il rinnovo del contratto oppure valutare l'offerta arrivatagli proprio dal Milan.