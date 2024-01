Fiorentina, risalgono le quotazioni di Vargas: il punto

Dopo la definizione della cessione di Brekalo alla Dinamo Zagabria, la Fiorentina torna a pensare alla questione che più tiene banco in entrata: l'esterno d'attacco.

La Fiorentina tra Vargas e Rodriguez

Fino a questo momento i viola stanno portando avanti due trattative, quella per Vargas dell'Augsburg e quell per Rodriguez dell'America. Risalgono le quotazioni del primo: i contatti sono continui e l'accordo con l'Augbsurge sarebbe sui 7,5 milioni. Per il secondo rimane aperta la possibilità di un suo arrivo alla Fiorentina e le quotazioni sono stabili.

Rodriguez è un attaccante di grande talento, parte da sinistra per poi tagliare verso il centro o verso destra per calciare. Andrà capita l'eventuale adattabilità immediata al calcio italiano. Finora ha collezionato 4 gol e 1 assist in 14 presenze nella Liga di Apetura.

Vargas invece è cresciuto nelle giovanili del Lucerna e nel 2019 si è trasferito in Germania per vestire la maglia dell'Augsburg. Con i biancorossi, fino ad ora, il classe 1998 ha totalizzato 134 presenze, 19 gol e 16 assist. Nella stagione corrente ha invece collezionato 1 gol e 1 assist in 16 partite giocate fra Bundesliga e Coppa DFB.