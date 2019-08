Fiorentina, trattativa per Raphinha dello Sporting Clube de Portugal

Dopo l’arrivo di Ribery la Fiorentina è ancora alla ricerca di un ulteriore esterno d’attacco. In questo senso la società viola ha provato con l’Inter per Politano e con il Sassuolo per Berardi, senza però trovare l’intesa con le rispettive società

Il nome nuovo arriva dal Portogallo, per la precisione dallo Sporting Culbe de Portugal, e si tratta di Raphinha: ala destra di piede mancino classe ‘96. La trattativa a sorpresa è in corso: la base è di 25 milioni e al momento la Fiorentina sta lavorando per trovare la formula giusta d'acquisto.