Fiorentina, incontro con l'agente di Scamacca e Zappacosta. VIDEO

Sono giorni importanti per il calciomercato della Fiorentina. A pochi giorni dall'esordio in campionato contro la Roma (in programma domenica alle 20.45 all'Olimpico), la società è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano.

Nel pomeriggio è arrivato nel centro sportivo dei viola Alessandro Lucci, agente di Gianluca Scamacca e Davide Zappacosta, due dei nomi seguiti per il ruolo di attaccante ed esterno.

Il punto sulle trattative

In attesa di definire il futuro di Dusan Vlahovic (nessun incontro con il presidente Commisso in programma), intorno a cui ruota il mercato della Fiorentina, il club continua a monitorare la situazione di Gianluca Scamacca. L'attaccante del Sassuolo è uno dei nomi sulla lista e potrebbe arrivare a prescindere dalla decisione sul serbo, per cui il rinnovo contrattuale è al momento in una fase di stallo.

Per il ruolo di esterno, invece, l'obiettivo è quello di trovare un accordo con il Chelsea per Davide Zappacosta, ma prima servirà sbloccare la cessione di Pol Lirola al Marsiglia. Per il 29enne ex Roma c'è da battere anche la concorrenza dell'Atalanta.