Fiorentina, per Zurkowski si inserisce il Cagliari: la situazione

Lo avevano messo nel mirino Genoa e Juve, poi ha cominciato a trattarlo la Fiorentina. Adesso, per portare in Italia Szymon Zurkowski si è fatto prepotentemente avanti pure il Cagliari. Se infatti, da un lato, i viola trattano ormai da tempo con il calciatore, i rossoblu hanno presentato nelle ultime ore un'offerta superiore al Górnik Zabrze, club proprietario del cartellino, che ha deciso di prendere tempo. Tutto pareva fatto, l'offerta 3,7 milioni + 1.3 di bonus sembrava gradita. Fino a quando non si è inserito il Cagliari...