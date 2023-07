Fiorentina-Parisi, definiti gli ultimi dettagli con l'Empoli

Fiorentina ed Empoli hanno definito gli ultimi dettagli per il trasferimento di Fabiano Parisi: il punto della situazione

Sono stati fatti progressi decisivi per la trattativa Fiorentina-Parisi. Da diversi giorni è noto l'interesse del club viola nei confronti del terzino classe 2000. Ora la società toscana è ancora più vicina a ingaggiare il ventiduenne, attualmente in forza all'Empoli.

Definiti gli ultimi dettagli, presto programmate le visite

In seguito all'incontro di oggi, lunedì 10 luglio, tra Fiorentina ed Empoli, le due squadre hanno definito gli ultimi dettagli per il trasferimento di Parisi. Come anticipato mancava la definizione dei bonus ed è stato aggiunto un milione rispetto ai due che chiedeva l'Empoli.

L'Empoli guadagnerà dalla cessione 10 milioni più 1 bonus al raggiungimento di un certo numero di presenze. Ora andrà definito l'accordo totale con il giocatore, ma presto verranno programmate le visite.

Nella stagione 2022-23 Parisi è stato un elemento indispensabile per l'Empoli di Paolo Zanetti. Il difensore infatti ha collezionato ben 34 presenze con la maglia del club toscano, nelle quali ha anche realizzato 2 gol e 2 assist.