Fiorentina, in arrivo Nzola e Christensen per le visite. Attesa per Beltran

La Fiorentina sta per concludere tre acquisti importanti, mettendo in mostra una grande prova di forza sul mercato anche dal punto di vista economico

In questa fase di calciomercato, la Fiorentina si sta muovendo su più tavoli per rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano.

Il club viola infatti, è ormai vicino a chiudere per Oliver Christensen dall'Hertha Berlino. Il portiere danese arriverà in Italia nella giornata di domani mercoledì 9 agosto. Successivamente sarà il momento delle visite mediche prima della firma sul contratto. Discorso simile anche per M'Bala Nzola, che dovrebbe arrivare nella serata di oggi (martedì 8 agosto) per poi sostenere le visite mediche domani 9 agosto.

Fiorentina in chiusura anche per Beltran

Per quanto riguarda Lucas Beltran invece, questa sera il calciatore giocherà con il River Plate. Successivamente, ogni momento potrebbe essere quello buono per la partenza verso l'Italia e le firme con la Fiorentina.

Il club viola dunque sta per concludere tre acquisti importanti, mettendo in mostra una grande prova di forza sul mercato anche dal punto di vista economico. Nello specifico, la società spenderà oltre 25 milioni di euro per Beltran, più di dieci milioni per Nzola e cinque milioni per Christensen, portiere classe 1999 in arrivo dalla Bundesliga.