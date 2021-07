Fiorentina, può tornare Nastasic

La Fiorentina ha effettuato un sondaggio con lo Schalke 04 per Nastasic, ex difensore viola

Matija Nastasic può tornare alla Fiorentina, club dove ha già giocato per due stagioni (2011-2012 e 2012-2013).

Ex viola

La società viola – alla ricerca di un difensore mancino – ci sta pensando e ha già effettuato un sondaggio per il serbo classe 1993 che si libererebbe praticamente a zero dopo la retrocessione dello Schalke 04, clun con cui ha un accordo per liberarsi a condizioni vantaggiose (a zero appunto o comunque con un indenizzino minimo)

Profilo esperto

Un profilo esperto e che già conosce l’ambiente, che potrebbe arrivare a condizioni economiche vantaggiose: la Fiorentina ci pensa e resta da capire se nelle prossime ore ci sarà un'accelerata. Nel futuro di Nastasic potrebbe nuovamente esserci la Serie A.