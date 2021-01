LIVE - Fiorentina, Kokorin è arrivato a Firenze | FOTO e VIDEO

[videosky id="645336"][/videosky]

21.11 - Primi passi fiorentini per Kokorin, giunto in questi minuti nel capoluogo toscano: dopo una lunga giornata, nella quale ha svolto le visite mediche a Roma, l'ormai ex attaccante dello Spartak Mosca è arrivato in serata a Firenze.

15.52 - Kokorin è arrivato alla clinica romana di Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche di rito con la Fiorentina. Nel VIDEO in alto le immagini del suo arrivo.

È iniziata l’avventura italiana di Aleksandr Kokorin. L’attaccante classe 1991, che la Fiorentina ha acquistato dallo Spartak Mosca, è arrivato a Roma e adesso sosterrà le visite mediche a Villa Stuart con la società viola che precederanno la firma sul contratto.