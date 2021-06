Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore della Fiorentina.

Oggi a Firenze l'allenatore ha incontrato la dirigenza viola e quindi è avvenuto il primo vero faccia a faccia tra le parti.

Adesso Italiano verserà la clausola rescissoria di 1 milione (che la Fiorentina risarcirà), mentre per 'liberare' lo staff il club viola darà allo Spezia un giovane che sarà poi individuato.

Domani dunque è attesa la firma sul contratto biennale con opzione per il terzo. Mentre lo Spezia domani incontrerà Farioli; se poi le parti decideranno di andare avanti troveranno una soluzione per risolvere il problema del patentino.

L'incontro Italiano-Fiorentina: il pomeriggio a Villa Olmi

18.00 - Terminato l'incontro tra Italiano e la dirigenza della viola. Joe Barone e Daniele Pradè hanno lasciato la struttura che li ha ospitati quest'oggi. Per domani è attesa la risoluzione di Italiano con lo Spezia e poi sarà dunque tempo della firma con la Fiorentina.

17.00 - Prosegue il lungo incontro ta Vincenzo Italiano e la Fiorentina. L'allenatore nato a Karlsruhe ha pranzato in Toscana al Resort Villa Olmi di Firenze con il direttore generale Joe Barone e il direttore sportivo Daniele Pradè.

Un summit con Italiano e il suo entourage - cui ha partecipato inizialmente anche Nicolas Burdisso - per definire gli ultimi dettagli del nuovo contratto e procedere con la firma.

L'accordo per la risoluzione con lo Spezia è stato trovato attraverso il pagamento della clausola da un milione.

14.40 - Vincenzo Italiano e la Fiorentina: la questione è risolta. Accordo ormai raggiunto con l'allenatore che eserciterà la clausola da un milione. Per liberare lo staff, che non aveva invece una clausola rescissoria, i due club individueranno nei prossimi giorni un giocatore da inserire nella trattativa.

Tra oggi e domani verrà definito il tutto a livello formale. Dopo l'addio anticipato con Gattuso, sarà Italiano il nuovo allenatore della Fiorentina.

13.25 - Vincenzo Italiano è in arrivo alla Fiorentina. L'allenatore è già in Toscana e oggi è previsto un incontro con il presidente dello Spezia Platek per avere il via libera finale.

Una volta risolto il contratto con lo Spezia, Vincenzo Italiano potrà firmare il suo contratto con la Fiorentina.

Per questioni formali, è dunque domani la data più probabile per la firma ufficiale sul contratto da parte di Vincenzo Italiano.

Dopo la complessa vicenda Gattuso, la Fiorentina ha finalmente il suo allenatore per la prossima stagione.