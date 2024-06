Fiorentina, nei prossimi giorni incontro con l'agente di Castrovilli

Con l'ufficialità dell'arrivo di Palladino in panchina, in casa Fiorentina è tempo di cominciare a pianificare il mercato. Oltre alle entrate, dove piace Krstovic in attacco, la viola deve pensare anche al futuro dei giocatori presenti in rosa.

Fiorentina, le ultime sul futuro di Castrovilli

Da valutare il futuro di Gaetano Castrovilli, tornato a giocare nell'ultima parte di stagione dopo l'infortunio. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con l'agente per valutare tutte le opzioni.

Da decifrare anche quello che sarà il futuro di Sofyan Amrabat. Il centrocampista è rientrato dal prestito al Manchester United, dove ha giocato 30 partite fra tutte le competizioni.

Il giocatore, come confermato dallo stesso Pradè in conferenza stampa, vorrebbe restare in Premier League. Dai Red Devils non è arrivato fin qui nessun segnale di voler provare a farlo ritornare a Old Trafford.