Fiorentina, per il centrocampo piace Cardoso. In attacco idea Goundou

La Fiorentina pensa a Johnny Cardoso del Betis. L'Union Berlino insiste per Kouamè

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato, tanto in entrata quanto in uscita. Per rinforzare il centrocampo di Palladino la dirigenza viola sta pensando anche a Johnny Cardoso del Betis.

Fiorentina, piace Cardoso

Il centrocampista americano piace molto alla Fiorentina, ma la richiesta del cartellino è alta, di circa 20 milioni di euro. Il classe 2001 nell'ultima stagione ha collezionato 1 gol e 2 assist in 17 presenze ne La Liga.

Per l'attacco piace Luciano Gondou, attaccante classe 2001 dell'Argentinos Juniors. In uscita, invece, l'Union Berlino continua a insistere per arrivare a Kouamè.