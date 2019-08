Fiorentina, Caceres è arrivato in città

Montevideo-Madrid. Infine Firenze. Martin Caceres ha viaggiato per tutta la notte e adesso è pronto alla sua nuova sfida. Ad abbracciarlo la Fiorentina, che gli ha offerto un contratto annuale. Un profilo in più di grande esperienza per Montella, con il classe 1987 che continua la sua esperienza italiana. Juventus, Verona, Lazio e ora la Fiorentina. La Serie A è diventata un po' la sua seconda casa.

Volto felice nonostante le tante ore di aereo. Tanti bagagli con sé e qualche selfie con i suoi nuovi tifosi. Nel pomeriggio le visite mediche, la firme e l'ufficialità. La sua avventura in viola è iniziata.