Sirene di mercato in casa Fiorentina per Amrabat e Nico Gonzalez (CLICCA QUI per leggere i dettagli). Intanto l'argentino contro la Roma partirà dalla panchina. Sull'argomento è intervenuto il dg del club Joe Barone ai microfoni di Dazn.

Fiorentina, le parole di Barone

Queste le parole del dirigente italo-americano. "Amrabat e Nico Gonzalez non sono in vendita: l'ha detto il presidente, lo confermo anche io. Abbiamo programmato tutta la stagione. È in panchina perché sta recuperando, si sta allenando bene. Siamo contenti dei suoi progressi, così come quelli della squadra".

Domani ci sarà un nuovo incontro tra Leicester e Fiorentina per riaggionarsi dato che manca ancora l'ok di Commisso. L'offerta degli inglesi è di circa 34 milioni di euro: nel caso venisse accettata, i viola potrebbero virare verso Brekalo, prima idea per sostituirlo.