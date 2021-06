Fiorentina, si va avanti per Italiano: gli aggiornamenti

Dopo la separazione con Gattuso, la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo allenatore a cui affidare la squadra. Il nome più forte in questo momento è quello di Vincenzo Italiano dello Spezia, che lo aveva però già confermato come allenatore per la prossima stagione.

Per la vicinanza dei presidenti Commisso e Platek, le due società stanno cercando di trovare una soluzione diplomatica. Anche per questo, se l’accordo non verrà trovato brevemente la trattativa si chiuderà per non rovinare i rapporti.

Lo Spezia, soprattutto, vuole capire se Italiano continuerebbe con entusiasmo qualora rimanesse, o se l’interesse della Fiorentina gli toglierebbe le motivazioni per andare avanti.

La palla, dunque, passa ad Italiano, che dovrà dire alla società quale sia la soluzione più gradita per lui.