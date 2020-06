Roma, Fienga: "Mercato? Pensiamo solo ad arrivare quarti"

Tra obiettivo quarto posto e capitolo calciomercato. Il CEO della Roma Guido Fienga, scelto dalla dirigenza per sostituire Petrachi nel finale di stagione, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport. "I ragazzi sono stati perfetti durante la quarantena qui a Roma, c'è sempre stata la massima concentrazione. Il nostro momento societario? Pensiamo solo al campionato adesso: siamo a 6 punti dall'Atalanta, dobbiamo arrivare quarti. La dirigenza, l'allenatore e i calciatori sono compatti per lavorare su questo obiettivo".

Poi il futuro dei big: la Roma è al lavoro per trattenere Zaniolo e Pellegrini. "Ma parlare ora di mercato è prematuro", spiega Fienga. "Lo facciamo costruendo un progetto che possa far coltivare le ambizioni ai giocatori stessi".

La Roma spera di avere buone notizie anche dalla Premier: "Smalling e Mkhitaryan? Non è un mistero che ci piacerebbe tenerli ma anche loro adesso sono concentrati sul campo", conclude il CEO giallorosso. "Li lascerei lavorare e speriamo che ci diano tante soddisfazioni per questo finale di campionato e per l'Europa League".