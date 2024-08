Empoli, sondaggio per Kumbulla della Roma

L'Empoli è a caccia di rinforzi in difesa. Tra i nomi sulla lista dei toscani c'è anche Marash Kumbulla, difensore in uscita dalla Roma. C'è stato nelle ultime ore un sondaggio degli azzurri per capire la fattibilità dell'operazione, in attesa di imbastire una vera trattativa.

Empoli su Kumbulla: la situazione

Potrebbe essere dunque Kumbulla il rinforzo che l'Empoli aspetta nel reparto difensivo. Il difensore, rientrato alla Roma dopo gli ultimi sei mesi in prestito al Sassuolo, è fuori dal progetto tecnico di De Rossi e sembra destinato a lasciare Trigoria in questa finestra di mercato. Per il classe 2000, come detto, i toscani sono ancora alla fase dei sondaggi.