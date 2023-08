Empoli, sempre più vicino Cancellieri: in chiusura nei prossimi giorni

Dopo aver terminato la Serie A 2022-23 al 14° posto in classifica, l'Empoli si muove sul mercato per prepararsi alla nuova stagione. Negli ultimi giorni il club toscano ha chiuso le trattative per gli arrivi di Pezzella e Shpendi, mentre nel mese di luglio ha preso in prestito Caprile, portiere di proprietà dal Napoli e protagonista nell'ultimo campionato di Serie B. Il prossimo colpo potrebbe essere Matteo Cancellieri, giovane attaccante in forza alla Lazio.

Empoli, si avvicina Cancellieri dalla Lazio

La trattativa per il trasferimento del classe 2002, che passerebbe all'Empoli dalla Lazio, dovrebbe chiudersi nei prossimi giorni. Nelle file del club toscano il ventunenne potrebbe trovare più spazio che a Roma, dove ha incontrato un'importante concorrenza.

Nel corso dell'ultima stagione Cancellieri ha collezionato 30 presenze con la Lazio, tra Serie A, Conference ed Europa League, senza riuscire però a realizzare né gol né assist.